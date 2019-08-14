涉占用偏僻林地種大麻 台南警方逮一男

台南市警方經歷長期跟監調查，成功破獲一名劉姓男子在台糖虎山農場林地隱密處種植大麻，並在劉男住處起出大麻葉及種子等各式贓證物，14日宣告破案。中央社記者楊思瑞攝 108年8月14日

（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南市一名40歲的劉姓男子疑似染上吸食大麻惡習，竟上網從國外購買種子自行栽培，並涉嫌利用台糖虎山農場林地隱密處種植。警方接獲民眾通報後，埋伏跟監數月破獲。

台南市政府警察局刑事警察大隊偵五隊今天宣布破案。隊長陳正忠表示，今年5月初時接獲民眾友善通報，在仁德區台糖虎山農場林地發現疑似大麻的植物，懷疑有人種植。警方前往查看後，確定可疑植物為大麻，報請檢方指揮後組成專案小組進行監控。

陳正忠指出，專案小組埋伏期間，發現有人接近大麻種植地點剪走2大株、每株約300公分高的大麻。經比對相關資料確認嫌疑人身分，於8月12日向台南地方法院聲請搜索票，昨天前往劉男住處進行搜查。

他說，在劉男住處查獲大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備；另外，再前往劉男栽種地點查扣大麻活株18株。

陳男向警方表示，大麻是上網向國外賣家購買種子後，先在室內以水耕方式栽培後再移植。因為種在戶外、日照較充足的地方會長得比較好，才會選擇到虎山農場較偏僻的林地，找兩處各約一坪大的空地種植，收成的大麻只供自己使用。

警方指出，因栽種的地點較為偏僻，若非前往林地健行運動的民眾警覺性高，發現後經安居緝毒專案友善通報網通報，警方可能很難查獲，使此案成為安居緝毒專案友善通報網的最佳案例。（編輯：謝雅竹）1080814