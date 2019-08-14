刑事局破獲多國跨境詐騙逮主嫌 不法獲利逾億

一名嚴姓男子涉嫌組成詐騙集團，在海外多處設置機房，2年來不法獲利逾新台幣1億元，警方日前循線逮人，查扣現金1239萬餘元、2輛進口跑車與犯嫌銀行存摺、行動電話、高級手錶等證物。訊後依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 108年8月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）嚴姓男子等人涉嫌組成詐騙集團，在中國、印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地設置詐騙機房，2年來不法獲利逾新台幣1億元，警方日前循線逮捕嚴男等10人，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天發布新聞稿表示，主嫌29歲嚴男為桃園地區黑道分子，民國106年間虛設公司行號並籌組境外電信詐欺機房，以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入所屬犯罪組織。

刑事局與桃園市、新北市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，追查嚴男為首的犯罪集團，發現他涉嫌指揮集團成員，陸續在印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地，設立電信詐欺機房，報請台灣桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案小組經跟監蒐證完備後，在8月7日與8日2天，持拘票與搜索票前往桃園市、新北市等地區展開同步搜索，拘提嚴男等10人偵辦，並查扣現金1239萬餘元、2輛進口跑車與犯嫌銀行存摺、行動電話、高級手錶等證物。

辦案人員查出，詐騙集團除在國內設點，還到中國、印度、馬來西亞、日本及柬埔寨設置境外機房，初步估計有上百名成員涉案，2年來不法獲利超過1億元，警方訊問後將嚴男等10人依違反組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1080814