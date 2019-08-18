石碇登山客遇雷擊 無大礙已送醫

（中央社記者葉臻新北18日電）中央氣象局今天針對北台灣6縣市發出大雷雨即時訊息，新北市坪林、烏來、汐止雨量最多，一度有淹水情況，石碇則有登山客下山時被雷電波及，所幸並無大礙，已分別送醫。

新北市消防局表示，有登山協會一行25人至石碇區筆架連峰健行，其中1名65歲婦女在山區中暑，由7名同伴（4男3女）陪同下山，不料遇上午後雷陣雨，還遭受雷電波及。

消防局表示，傷者指稱，在陪同中暑同伴下山時遇上大雷雨，一陣打雷後突然所有人都有觸電的感覺，感覺腳很麻、難以動彈，疑似雷擊地面後遭受波及，並非直接雷擊。

消防人員初步研判8人生命跡象穩定，除中暑患者外其餘登山客皆可自行下山，患者已在下午14時35分平安下山，皆意識清楚，分別送往新店耕莘及北市萬芳醫院治療。

新北市時雨量重點區汐止區，降雨量一度達到1小時60毫米，有部分地區短暫淹水，有民眾提醒停放在新台五路往五堵方向的水碓街的車輛得趕快移車，新北市災害應變中心已於下午1時10分強化三級開設，並請新北市水利局、警察局及交通局等災防辦強化三級人員立即進駐災害應變中心，也請汐止區災害應變中心同步開設。（編輯：張銘坤）1080818