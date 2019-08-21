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碩天炒股案更一審 藝人邵昕緩刑陶煥五10年徒刑

最新更新：2019/08/21 12:54

（中央社記者劉世怡台北21日電）藝人邵昕與股巿炒手陶煥五等人被控共組集團炒作碩天股票，犯罪所得達8.5億元，高院更一審今天依違反證交法等罪，判邵昕2年徒刑，緩刑4年；陶煥五遭判10年，全案可上訴。

檢調偵辦鼎立國際集團總裁秦庠鈺疑吸金案時，發現藝人邵昕與股巿炒手周鼎、陶煥五等人涉嫌組成炒股集團，由秦庠鈺提供資金並利用多個人頭帳戶，炒作上市的碩天科技公司股票，不法獲利新台幣1億8000多萬元。台北地檢署依違反證交法等罪嫌，起訴邵昕等19人。

一審台北地院民國102年依違反證交法等罪，分別判秦庠鈺3年2月、陶煥五6年、周鼎6年；另認定邵昕、前記者陶煥昌、前主播陳信宏為幫助犯，各判1年8月、1年8月、1年10月，3人皆獲緩刑4年，均須繳60萬元給國庫。

案件歷經二審判刑及三審撤銷發回，由台灣高等法院更一審審理，審理範圍僅就陶煥五、周鼎、邵昕、陶煥昌、陳信宏等14人，今天宣判。

高院更一審認定陶煥五等人以31人93個帳戶炒作股票，犯罪所得合計高達8億5275萬272元，陶煥五統籌炒作資金及帳戶下單，周鼎負責主要操盤行為，陳信宏撰寫碩天公司不實報導，邵昕提供自己及親友多人的證券帳戶；陶煥昌、陳信宏、邵昕坦認犯行。

更一審今天判陶煥五10年、周鼎10年；仍認定邵昕、陶煥昌、陳信宏為幫助犯，各判2年、1年8月、1年10月，3人皆獲緩刑4年，均須繳60萬元給國庫。（編輯：李錫璋）1080821

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