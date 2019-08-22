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首頁 / 社會

國道飆速超車害3死 無照男判刑1年2月

最新更新：2019/08/22 16:12

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣23歲李姓男子無照駕車，在國道高速超車失控撞擊護欄再與貨車碰撞，釀成車上2歲女童在內共3人死亡，苗栗地院今天依過失致死罪，判處李男有期徒刑1年2月。

這起車禍發生在去年12月9日凌晨，未持有駕照的李男駕駛白色自小客車與多名友人到台中遊玩，回程沿國道1號北返苗栗行經銅鑼路段138.9公里處，在超車時失控撞上內側護欄，隨即遭中線車道閃避不及小貨車撞擊。

李男車上當時載有江姓、陳姓、周姓、徐姓4名未滿20歲友人，另有一名未滿3歲向姓女童由陳姓乘客徒手抱著。事故發生時，副駕駛座的江姓少年及後座被抱著的女童均被甩出車外，當場死亡，右後座的徐姓少年經搶救宣告不治；小貨車乘客廖姓男子頭部外傷、右胸挫傷、肋骨骨折。

檢警調查，李男無照駕車、超載，貿然以時速約143公里高速超車，依過失致死罪提起公訴。

苗栗地方法院審酌被告林男已成年，明知自己未考領汽車駕照，竟駕駛自小客車上路，且疏未注意遵守道路交通安全規定，致生重大交通事故，對被害人家屬造成無可彌補之創傷，過失程度甚重。

法官兼衡被告肇事後留在現場向員警坦承自首，又參酌兩名年輕死者均未繫安全帶，向姓女童則由母親交由他人徒手抱著，並未讓女童使用安全座椅（母親乘坐另一車輛）等情節，依過失致死罪判處李男有期徒刑1年2個月，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080822

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