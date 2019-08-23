宣判前喊逢凶化吉 徐耀昌二審無罪謝法官還清白

苗栗縣長徐耀昌棄土案官司纏訟多年，23日二審獲判無罪，消息傳出後，各界關心電話接不完，妻子蔡麗卿（右）也趕赴縣府關心，心情如釋重負。中央社記者管瑞平攝 108年8月23日

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣長徐耀昌棄土案官司纏訟19年，今天二審獲判無罪。宣判前，他如常為西湖文旦柚宣傳，盼能在颱風威脅下「逢凶化吉」，一語雙關，不久後，果真傳來好消息。

徐耀昌在收到二審判決結果消息後，回到縣府接受媒體聯訪表示，棄土案官司自案件時間民國87年至今，前後纏訟近22年，對20多年來的生活造成莫大壓力，相當煎熬，感謝高院審判長、法官能夠明察秋毫，作出無罪判決，還他清白。

關於棄土案，徐耀昌說，頭份鎮公所沒有進過一顆泥砂、未拿一毛錢，更遑論喝花酒，莫名其妙被檢察官起訴，一審卻遭以圖利罪判刑9年，他認為是烏龍判決，「一度對台灣司法心灰意冷」；這次真的感謝高院法官願意認真審理，仔細詳看案件內容、聽當事人陳述，作出公正判決，「讓我感到司法正義還是存在」。

徐耀昌也說，從政者在職務上，必須意識到「圖利與為民服務常是一線之隔」，除了認真為民服務，大家應嚴守分際，做好依法行政的重責大任。

今天的二審判決結果攸關徐耀昌的縣長職務是否停職，備受外界關注，徐耀昌在上午10時宣判前，如常參加西湖鄉文旦柚宣傳活動，查看西湖鄉內第一棵歷時一甲子的老欉文旦柚生長情況。

徐耀昌當時指出，氣象預報又有颱風威脅，希望西湖文旦柚能夠「逢凶化吉」，彷彿一語雙關，並趕在宣判前一刻結束行程驅車離開。

如今心中大石放下，徐耀昌說，未來仍將好好認真為苗栗盡心打拚，報答大家對他的關心，並要求行政團隊加油再加油。（編輯：李錫璋）1080823

苗栗縣長徐耀昌棄土案官司纏訟多年，23日二審獲判無罪，消息傳出後，各界關心電話接不完，心情顯得如釋重負。中央社記者管瑞平攝 108年8月23日