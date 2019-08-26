男子酒駕拒檢逃逸 逆向衝撞休旅車遭逮

新竹市26歲郜姓男子26日上午酒駕撞到路邊車輛，巡邏員警見狀上前攔查，不料郜男竟加速逃逸，逆向衝撞一輛休旅車才停駛，尾隨在後的警方立即將郜男逮捕，所幸事故未釀嚴重傷亡。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹市26歲郜姓男子上午酒駕撞到路邊車輛，巡邏警方見狀準備上前處理時，郜男竟加速逃逸，直到逆向衝撞一輛休旅車後才停駛，警方於郜男車內查獲K他命，訊後依法移送法辦。

新竹市警察局第一分局表示，北門派出所員警上午執行巡邏勤務時，在經國路發現一輛轎車擦撞到路邊車輛，員警見狀立刻上前攔查，但駕駛拒檢，加速衝撞員警的警用機車後逃逸。

警方表示，逃逸車輛在東大路右轉，逆向撞擊到一輛休旅車，導致雙方車頭嚴重毀損，尾隨在後的警方趕緊上前，將駕駛逮捕，所幸事故未釀嚴重傷亡。

警方指出，經查逃逸駕駛為26歲郜姓男子，經醫院抽血檢測，酒測值為0.18毫克，員警也在郜男車上查獲27.42公克K他命，全案將依公共危險、妨害公務及毒品等罪嫌移送偵辦。（編輯：方沛清）1080826