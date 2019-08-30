台南家長指控男子入校園性侵 疑多童受害

台南市一名國小男童的母親（中）30日在國民黨台南市議員林燕祝（右）陪同下召開記者會，指稱兒子在校園內及校園附近疑遭一名男子性侵。中央社記者楊思瑞攝 108年8月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市1名國小男童的母親今天在市議員林燕祝的陪同下召開記者會，指稱兒子在校園內及附近疑遭1名男子性侵，疑有多人受害。台南市教育局指出，校方已依法通報並由檢警偵辦。

男童母親表示，兒子在2年前就被這名男子在校園廁所內性侵害。但因對方威脅孩子如果告訴父母，就要打死孩子，因此孩子不敢說。不料，今年6月這名男子又在校園內陰暗處對孩子性侵。

男童母親指出，這名男子自稱是同校另1名男童的「乾爹」，常透過買禮物、飲料或玩手機等方式獲取男童信賴，再伺機伸出狼爪，疑似還有其他學童受害。

林燕祝表示，今年6月19日有家長向警方報案後，這名男子隔天仍出現在校園抱小朋友，被家長發現後再報警。檢方雖然採取預防性羈押，但25日已交保，現在仍可能隨時在校園附近出現。

林燕祝指出，她初步掌握應有5名學童疑似受害，希望相關單位把案情查清楚，還給家長及學童一個安全的校園空間。

台南市政府社會局指出，至今接獲3起通報案件，已針對3名被害人進行調查並協助心理輔導。

台南市政府教育局發出聲明指出，校方得知此案後已依法通報，並啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，後續將持續配合檢調偵辦，清查有無其他被害人。（編輯：陳清芳）1080830