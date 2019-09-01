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外籍移工出遊戲水傳溺水 台南觀夕平台釀一死

最新更新：2019/09/01 21:47
台南市安平區觀夕平台海域1日下午傳出多名外籍移工溺水意外，其中一名菲律賓籍男性被救起時心肺功能喪失，送醫後宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年9月1日
台南市安平區觀夕平台海域1日下午傳出多名外籍移工溺水意外，其中一名菲律賓籍男性被救起時心肺功能喪失，送醫後宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年9月1日

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市安平區觀夕平台海域今天下午傳出多名外籍移工溺水意外，其中一名菲律賓籍男性被救起時心肺功能喪失，送醫後宣告不治，2人被救起時意識模糊，送醫後於晚間恢復意識。

台南市政府消防局指出，防溺巡邏救生中隊在下午5時25分左右，在安平區觀夕平台海面發現有人溺水，隨即出動救生艇救人；勤務指揮中心隨後陸續調派8部各式車輛、18名警義消前往救援。

救難人員以救生艇陸續載送6名男性外籍移工回到岸邊，其中1人被救起時心肺功能喪失、2人意識模糊，分別由救護車載往3家醫院接受急救；另3人意識清醒，自行離開現場。

被救起時已失去心肺功能的30歲菲律賓籍男性，在郭綜合醫院接受急救至晚間6時許宣告不治；送往奇美醫院的30歲菲律賓籍男性、及送往衛福部台南醫院的28歲男性，接受治療後先後已恢復意識，暫時沒有生命危險，住院接受觀察。

台南市政府勞工局初步與仲介公司聯繫了解後，發現疑似為外籍移工利用假日上教會聚會後集體出遊，到觀夕平台戲水時發生意外，詳情還需進一步釐清。

有今天前往協助救援的義消指出，觀夕平台附近海域不適合戲水，希望外籍移工仲介公司與雇主可利用機會向移工們加強宣導，到觀夕平台出遊時不要下水。（編輯：黃世雅）1080901

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