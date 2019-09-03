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網路戀人佯裝真愛哄騙 婦人險匯積蓄警攔阻

最新更新：2019/09/03 10:36
台東陳姓婦人與自稱美國華僑醫生的詹姆士網戀，詹姆士佯裝要寄現金包裹當見面禮，要求陳婦先繳交約新台幣24萬元作為運費，陳婦不疑有他，到銀行臨櫃匯款，所幸銀行行員、保七員警及時識破，點醒陳婦。（保七第一大隊提供）中央社記者張祈傳真　108年9月3日
台東陳姓婦人與自稱美國華僑醫生的詹姆士網戀，詹姆士佯裝要寄現金包裹當見面禮，要求陳婦先繳交約新台幣24萬元作為運費，陳婦不疑有他，到銀行臨櫃匯款，所幸銀行行員、保七員警及時識破，點醒陳婦。（保七第一大隊提供）中央社記者張祈傳真　108年9月3日

（中央社記者張祈台東縣3日電）台東陳姓婦人與自稱美國華僑醫生的詹姆士網戀，詹姆士佯裝送上見面禮，要讓她一生幸福，再假扮貨運公司向陳婦收取24萬元運費，所幸銀行行員、員警及時識破，保住陳婦積蓄。

保七第一大隊今發布新聞稿指出，這名50歲單身的陳婦，在臉書上結識詹姆士，2人透過網路訊息交往，詹姆士騙稱深愛陳婦，要寄一箱裝有80萬美元的包裹當見面禮，再來台灣與陳婦相會。

詹姆士再假扮貨運公司員工，要求陳婦先繳交8000美元運費，約新台幣24萬元，陳婦不疑有他，上月29日在銀行臨櫃匯款，因不斷低頭滑手機、照相回報匯款進度，引起行員注意，通報警方。

保七總隊表示，陳婦堅持把戶頭所有財產匯出，深信只要錢匯過去，就能拿到80萬美元禮物，換得一生幸福，員警、行員苦勸，才讓陳婦驚醒陷入假醫生的網路交友詐騙，保住積蓄。

後續相關由寶桑派出所接續追查幕後集團，保七總隊呼籲，詐騙集團利用高富帥形象噓寒問暖，用送禮物卡海關騙取民眾混款，是典型「愛的禮物詐騙法」，民眾要特別注意，避免受騙。（編輯：方沛清）1080903

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