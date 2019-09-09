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首頁 / 社會

長興老董豪宅搶案 主嫌張朝亮曾犯同樣重案

最新更新：2019/09/09 15:55

（中央社記者程啟峰高雄9日電）上市公司長興材料前老董鳥松區豪宅強盜案，刑事局和高市警方逮捕兩嫌。到案主嫌張朝亮20年前曾犯下震驚全國的新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅強盜案，遭判刑十多年。

鳥松區這棟豪宅搶案發生在上月29日，2名持槍蒙面歹徒闖入，控制屋內園丁等2男、4女共6人，現場洗劫近百萬元，離去前帶走監視器主機。

轄區仁武警分局會同刑事警察局南部犯罪打擊中心組專案小組，當晚在大樹區興山路尋獲搶匪搶走的園丁機車，依DNA確認張朝亮身分，昨晚先在台中市逮捕周姓同夥，今天中午又在在桃園市平鎮區逮捕張朝亮。現正進行偵訊中。

新光集團創辦人吳火獅的長女吳如月，位於北市陽明山仰德大道的豪宅，2000年3月29日遭4名歹徒持刀、槍闖入，綑綁屋內女傭及屋主吳如月等6人，洗劫現金、金飾合新台幣130餘萬後逃逸。

當年北市士林警分局案發4天的4月1日宣布破案，陸續逮捕郭姓等4名少年，甚至士林地方法院也裁定收容，但一直未能起出贓物。直到台北市警局刑警大隊幾天後逮捕真正涉案，流竄各地、犯案多起的張朝亮、許鍚銘、朱家康強盜集團。

警察捉錯人當時震驚社會，不僅士林警分局長洪春木向被誤逮的少年家屬道歉，警政署長丁原進也出面道歉，錯逮少年的官警最後被依強制罪起訴，事後獲判緩刑。(編輯:孫承武)1080909

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