涉佯購低價禮券 前護理師吸金近40億遭起訴

（中央社記者楊思瑞台南17日電）曾在台南大型醫院擔任護理師的謝姓女子，涉嫌向親友佯稱可購得便宜的百貨公司禮券，詐得超過新台幣600萬元；並與友人對外吸金超過39億元，台南地檢署今天宣布偵結提起公訴。

台南地檢署指出，此案經檢察官王聖豪偵辦後發現，謝女自民國104年10月起，向醫院同事及友人佯稱與百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折價格購得禮券。但謝女集資後，實際上以一般正常的98折價格向百貨公司購買禮券，卻因為取信親友，仍以75折至85折的價格出售給被害人。

南檢指出，至106年9、10月間，謝女因高價購入、低價售出的方式造成龐大資金缺口；但仍佯稱可以優惠價格購得禮券，導致38名被害人持續匯款。直到謝女無法交付禮券，被害人才知道受騙，總計謝女共詐得642萬430元。

南檢指出，謝女另自105年10月起，對外宣稱可代表將集資購得的禮券，透過管道轉售給百貨公司化妝品專櫃小姐，藉賺取價差給付出資者紅利，邀約5名友人參與投資。

南檢指出，謝女與5名投資者約定以7天至40天不等為1期，每期投資人可獲得投資金額5%至25%不等的紅利，並可自行決定分給下線投資人的紅利成數。5名投資者答應參與後對外招攬投資，總計非法吸金及詐得不法所得達39億2541萬5314元。

南檢指出，謝女涉犯刑法詐欺取財罪嫌，及與其他被告共同涉犯銀行法、非法經營銀行業務罪嫌，分別依法起訴。謝女在偵查期間已陸續匯還38億4258萬5530元，檢方在偵辦期間陸續查扣謝女等人的存款、不動產、車輛共1014萬5099元。（編輯：謝雅竹）1080917