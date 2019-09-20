北市警：暑假期間 假交友徵婚詐騙案最多

（中央社記者劉建邦台北20日電）台北市警方統計，今年7月、8月以假交友、徵婚詐騙案最高。一名外籍移工透過網路認識一名自稱有美國籍的醫生，對方告知需旅費才可至台灣，所幸被害人匯款時遭銀行行員攔阻。

台北市警察局今天表示，為保障市民財產安全，局長陳嘉昌特別指示各警政單位與金融機構及超商、店家建立暢通聯繫管道，加強宣導詐騙案件關懷提問，並針對協助攔阻有功人員予以優渥獎勵。

市刑大統計今年7月至8月，金融機構與商家成功攔阻詐騙共52件，詐騙金額達新台幣2839萬餘元，其中又以中國信託商業銀行協助攔阻13件、攔阻金額418萬餘元，成效最好。市長柯文哲也在今天治安會報，頒發感謝狀及禮券給攔阻詐騙有功行員。

一名外籍移工日前赴銀行匯款2950美元到國外，幸經陳姓行員關懷提問，得知匯款人透過網路交友認識一名自稱有美國籍的醫生，對方聲稱需要旅費才可來台，行員聽聞後發現是「假交友詐騙」手法，立即通知員警到場協助，成功制止詐騙匯款。

市刑大統計，今年7月至8月間，商家成功攔阻詐騙案共52件，其中假交友徵婚就有22件，高於其他詐騙手法。

市警局表示，防詐不因國籍有差異，後續將針對在台的外國籍民眾積極宣導，並持續與金融及超商業者合作，主動關懷提問民眾，若遇疑遭詐騙狀況，可撥打110或反詐騙專線165查證、諮詢。（編輯：方沛清）1080920