台東南田海邊再拾獲海洛因 警追查近日出入人員

台東南田海邊20日下午有民眾意外發現海洛因磚，計有32塊，海巡人員21日巡查再發現4塊。警方已調閱南迴公路和南田海邊監視器，過濾可疑車輛，展開追查。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年9月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東警方昨日接獲報案在台東南田海邊拾獲32塊海洛因磚，海巡人員今天再拾獲4塊，警方將追查近日接近海邊人員，調查是否和這批海洛因有關。

昨天中午12時許有民眾在南田海邊遊玩，發現石灘上散落不明包裝物，於是通報警方。台東縣警察局大武分局員警到現場查看，鑑定不明包裝內物品是海洛因。

經員警展開地毯式搜查，找到32包，總重1萬2820公克的海洛因，於是報請台東地檢署指揮偵辦，調查毒品來源。

今天海巡人員再度搜尋南田海邊，又找到4塊海洛因。

警方研判，這批海洛因原是丟棄在大武外海的海面上，等待接駁上岸，但是這幾天海象很差，潮流變化大，將這批海洛因打上岸，毒梟還來不及撿拾，就被民眾發現報警。

警方已經調閱南迴公路和南田海邊的監視器，過濾可疑車輛，追查接手這批毒品的人員。（編輯：謝雅竹）1080921