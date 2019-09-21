更多編輯台推薦新聞：
34年前被遭棄在宜蘭羅東 台裔美籍醫師返鄉尋親
生活

34年前被遭棄在宜蘭羅東 台裔美籍醫師返鄉尋親

張育成回首棒球路 最感謝國中教練王國慶
運動

張育成回首棒球路 最感謝國中教練王國慶

吉里巴斯首間加護病房台灣建的 12年醫病情緣難再續
政治

吉里巴斯首間加護病房台灣建的 12年醫病情緣難再續

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台東南田海邊再拾獲海洛因 警追查近日出入人員

最新更新：2019/09/21 16:06
台東南田海邊20日下午有民眾意外發現海洛因磚，計有32塊，海巡人員21日巡查再發現4塊。警方已調閱南迴公路和南田海邊監視器，過濾可疑車輛，展開追查。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　108年9月21日
台東南田海邊20日下午有民眾意外發現海洛因磚，計有32塊，海巡人員21日巡查再發現4塊。警方已調閱南迴公路和南田海邊監視器，過濾可疑車輛，展開追查。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　108年9月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東警方昨日接獲報案在台東南田海邊拾獲32塊海洛因磚，海巡人員今天再拾獲4塊，警方將追查近日接近海邊人員，調查是否和這批海洛因有關。

昨天中午12時許有民眾在南田海邊遊玩，發現石灘上散落不明包裝物，於是通報警方。台東縣警察局大武分局員警到現場查看，鑑定不明包裝內物品是海洛因。

經員警展開地毯式搜查，找到32包，總重1萬2820公克的海洛因，於是報請台東地檢署指揮偵辦，調查毒品來源。

今天海巡人員再度搜尋南田海邊，又找到4塊海洛因。

警方研判，這批海洛因原是丟棄在大武外海的海面上，等待接駁上岸，但是這幾天海象很差，潮流變化大，將這批海洛因打上岸，毒梟還來不及撿拾，就被民眾發現報警。

警方已經調閱南迴公路和南田海邊的監視器，過濾可疑車輛，追查接手這批毒品的人員。（編輯：謝雅竹）1080921

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報