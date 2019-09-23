中興大學圖書館廁所內 男子胸口刀傷送醫搶救

台中市消防局23日下午獲報指稱，一名年約60歲男子倒臥在國立中興大學圖書館（圖）的廁所內，胸口遭刀具插傷、手部及頸部撕裂傷，意識不清，緊急送往大里仁愛醫院搶救。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 108年9月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市消防局今天下午獲報國立中興大學圖書館廁所內一名男子胸口有刀具穿刺傷，大量出血，隨即送醫搶救。興大證實，傷者是退休行政人員，並非刑事傷害案，全案配合警方調查。

興大表示，下午在圖書館發生的意外事件，並非刑事傷害案件。經錄影帶判讀後，傷者是興大退休行政人員，學校將配合警方調查提供相關資訊。

台中市警方指出，傷者的太太發現先生最近情緒不穩，由於聯絡不到先生向警方報案，員警透過手機定位找到在興大圖書館，通報學校警衛搜尋後，在2樓廁所內找到傷者。

消防局下午2時11分接獲通報，這名年約60歲男子倒臥興大圖書館2樓廁所內，胸口遭刀具插傷、手部及頸部撕裂傷，意識不清，緊急送大里仁愛醫院搶救。

大里仁愛醫院表示，男子左胸穿刺傷、左頸及右手腕有撕裂傷，因為大失血，到院時出現缺血性休克，經止血穩住生命徵象後，送開刀房手術中。（編輯：黃世雅）1080823