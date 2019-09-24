虐死4歲女童一審判死 莊嘉億二審改判無期

（中央社記者蕭博文台北24日電）新北市鶯歌區男子莊嘉億虐死女友4歲女兒，莊母明知女童重傷卻延誤送醫。一審依殺人罪判莊男死刑、莊母無期徒刑。高院二審今天改判莊男無期徒刑，莊母遺棄致死改判9年。

全案起於莊嘉億與被害女童的邱姓母親為同居人關係，邱女民國106年10月入獄，將女兒交給莊男照顧。

新北地方法院一審認定，莊嘉億不耐小孩吵鬧，106年10月至11月間，多次持鐵棍、毛巾等物或徒手毆打女童，導致女童多處受傷，甚至造成女童右大腿骨折，斷骨突出皮膚造成骨髓炎。

莊嘉億母親得知女童重傷，但擔心案件曝光，被通緝的莊男會被警方查獲，未將女童送醫，還向社工謊稱女童不在家而延誤就醫，直到106年11月22日，見女童已無呼吸才送醫，女童因傷重而不治。

一審認為，莊嘉億恣意毆打毫無防備能力的女童，甚至在女童臨終之際猛力毆打，行為極端惡劣，泯滅人性，有永久與世隔絕必要，依故意對兒童犯殺人罪判處死刑，莊母則處無期徒刑。

高院二審認為，莊嘉億出於不確定的殺人故意導致女童死亡，而莊母與莊嘉億並無殺人的犯意聯絡，因此撤銷一審判決，並考量鑑定報告指莊嘉億再犯可能性為低至中度、有矯治可能性，改判無期徒刑，莊母不構成殺人罪，改依遺棄致死判刑9年，仍可上訴。（編輯：方沛清）1080924