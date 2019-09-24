網路搭訕48名少女拍裸露影片 台中男子被起訴

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市顧姓男子涉嫌在網路上搭訕未成年少女，以介紹工作、提供金錢或以脅迫方式，誘騙拍攝裸露影片，檢方查出有48人受害，今天依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，顧姓男子在民國101年至107年間，自稱認識經紀公司，向多名少女傳送臉書（Facebook）聊天訊息搭訕，謊稱只要傳送裸露照片給顧男，就可以介紹賺錢機會。

顧男也曾要求被害少女利用視訊軟體，裸露身體供顧男觀看，並約定會給予金錢，另顧男也曾利用臉書搭訕少女，以提供演唱會門票為由，要求拍攝裸露影片。

此外，顧男在106年6月至7月間，在臉書上佯稱自己為女性，且為韓國男子團體BTS粉絲，加入BTS的臉書粉絲團後，利用臉書Messenger通訊軟體向粉絲團內的未成年少年搭訕。

顧男先要求被害少女，自行拍攝穿著內衣褲的照片與影片，透過聊天軟體傳送給顧男，顧男再以公開被害人的影片為由，脅迫再拍攝裸露身體的照片與影片，顧男因而得逞。

案件經多名被害人向警方報案，檢警在今年1月10日，持搜索票到顧男位於台中市的住處搜索，經查扣顧男身上攜帶的隨身碟，發現近百名不同身分少女拍攝的猥褻照片與影片。

台中地檢署檢察官清查後，比對顧男的通訊紀錄，查出有48名被害少女受害，今天依據證人證詞、聊天紀錄，照片與影片等證物，將顧男依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。（編輯：林沂鋒）1080924