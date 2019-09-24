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觀護人研討會 蔡清祥勉傾聽個案心聲

最新更新：2019/09/24 15:55

（中央社記者蕭博文台北24日電）法務部今天表示，為精進觀護人案件執行及管理成效，昨天起於台中地檢署辦理全國觀護人業務研討會，部長蔡清祥會中勉勵觀護人傾聽個案心聲，協助受保護管束人順利回歸社會。

法務部發布新聞稿指出，為精進各地檢署觀護人執行案件與輔導內涵，強化晤談技巧及觀察敏銳度，並促進內在自我價值提升與適度紓壓，於9月23日至24日及10月3日及4日在台中地檢署辦理2梯次全國觀護人職能訓練暨業務研討會。

新聞稿提到，蔡清祥非常重視觀護業務，提出培養與深化服務精神、一路相伴的個案管理，及援助家庭等司法保護新概念。

蔡清祥昨天出席觀護業務研討會，與會人員包括台灣高等檢察署台中分署檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達及保護司長黃玉垣與全國觀護人。

新聞稿指出，蔡清祥會中傾聽第一線觀護人心聲，並鼓勵觀護人秉持服務精神與熱忱，傾聽個案心聲，從援助家庭的角度，協助受保護管束人及其家庭，使家庭成為他們順利回歸社會的支持力量，進而預防再犯。

法務部表示，蔡清祥會中頒發今年由法務部修訂的「執行觀護案件手冊」，提供觀護人於執行職務時依法行政的工具書。

法務部指出，在為期兩天的職能訓練中，規劃法律、精神醫療及諮商輔導專業課程，精進觀護人察覺案件再犯危險性敏感度、擬定輔導策略、再犯預防配套措施及連結社會資源等專業知能。（編輯：李亨山）1080924

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