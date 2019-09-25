更多編輯台推薦新聞：
海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道
娛樂

海角七號打頭陣 5國片10月登紐約電視頻道

早安世界》首架新式高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門
早報

早安世界》首架新式高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門

影片／川普意外現身氣候峰會 環保少女怒瞪眼神噴火
國際

影片／川普意外現身氣候峰會 環保少女怒瞪眼神噴火

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
陸軍參謀長：首批M1A2T戰車111年在美交貨
首頁 / 社會

彰139線車禍頻傳 警取締重機違規2天逾50件

最新更新：2019/09/25 12:22

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰139線道位於彰化八卦山脈景色優美，常有重機車在此路段競速，造成車禍頻傳，彰化警方接連2天針對重機車進行攔檢勤務，2天下來取締無照駕駛及改裝車體超過50件。

彰化縣縣道139線位於彰化八卦山脈上，由於景觀優美，因此在週末假日常有重型機車騎士成群結隊，在此路段競速，轎車晚上行駛這路段，也常因道路轉彎處多，視線不良，造成139線時常發生車禍。

彰化縣警察局彰化交通隊長魏顯驊今天接受媒體聯訪時說，在上週六及週日，針對139線進行防制駕車攔檢勤務，在彰139線設置2組攔檢點，針對改裝重機車、無照駕駛等違規進行取締。

魏顯驊指出，2天下來，告發無照駕駛28件、越級駕駛及號牌違規3件、變更改裝原有設備車體24件，另外對於改裝車輛現場拍照後，再發函給監理機關辦理車輛檢驗計有30輛，希望藉此遏止重型機車競速的歪風。

除了加強取締外，交通隊指出，已經向中央爭取經費，規劃在139線19到20公里處、22到23公里以及25到26公里處，設置區間測速系統，最快明年3月可以完成裝設啟用。（編輯：李亨山）1080925

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報