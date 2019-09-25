彰139線車禍頻傳 警取締重機違規2天逾50件

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰139線道位於彰化八卦山脈景色優美，常有重機車在此路段競速，造成車禍頻傳，彰化警方接連2天針對重機車進行攔檢勤務，2天下來取締無照駕駛及改裝車體超過50件。

彰化縣縣道139線位於彰化八卦山脈上，由於景觀優美，因此在週末假日常有重型機車騎士成群結隊，在此路段競速，轎車晚上行駛這路段，也常因道路轉彎處多，視線不良，造成139線時常發生車禍。

彰化縣警察局彰化交通隊長魏顯驊今天接受媒體聯訪時說，在上週六及週日，針對139線進行防制駕車攔檢勤務，在彰139線設置2組攔檢點，針對改裝重機車、無照駕駛等違規進行取締。

魏顯驊指出，2天下來，告發無照駕駛28件、越級駕駛及號牌違規3件、變更改裝原有設備車體24件，另外對於改裝車輛現場拍照後，再發函給監理機關辦理車輛檢驗計有30輛，希望藉此遏止重型機車競速的歪風。

除了加強取締外，交通隊指出，已經向中央爭取經費，規劃在139線19到20公里處、22到23公里以及25到26公里處，設置區間測速系統，最快明年3月可以完成裝設啟用。（編輯：李亨山）1080925