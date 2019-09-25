竹檢真人開箱 展現科技查賄設備

新竹地檢署日前成立「查察賄選及暴力執行小組」，25日也趕搭開箱熱潮，秀出查賄科技設備，檢察官、書記官、法警也一同入鏡，還放有泡麵、提神飲料等，開箱同時不忘生活味。（新竹地檢署提供）中央社記者郭宣彣傳真 108年9月25日

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）新竹地檢署日前成立「查察賄選及暴力執行小組」，今天以「開箱文」方式，展現查賄的科技設備，檢察官、書記官、法警也入鏡，還放有泡麵、提神飲料，一探地檢署的查賄日常。

檢察長王文德表示，迎接明年總統副總統與立法委員選舉查賄工作，檢方導入科技偵辦，如成立科技查賄小組，統整檢、警、調等科技資源，將嚴格查賄，帶給新竹縣市民眾純淨的選舉環境。

王文德說，這次「開箱文」活動，由檢察官張瑞玲擔任宣傳大使，並把歷次查察賄選卷宗，排列成法務部檢舉賄選專線「0800024099」的圖像，並陳列科技查賄、各式反賄選宣導器材。

在現場，新竹市警察局刑事警察大隊科技偵查隊操控空拍機，記錄這次「開箱文」陳列的物件。

主任檢察官陳玉華說，開箱內容還包含有「泡麵」、「提神飲料」以及「行軍床」，因在查賄間，檢方犧牲假日全身投入工作，幾乎24小時不間斷，用泡麵補充體力、喝提神飲料提振精神，行軍床則是能讓檢察官有暫時休息空間。

王文德表示，在科技查賄小組，由主任檢察官陳宏兆擔任召集人統籌，建立「即時同步監看訊問」、「數位採證分析」、「證據即時傳輸」、「科技查核資金」等科技功能，藉由點線面的全盤分析，達到最精簡之人力與時間分析大數據功效。（編輯：李錫璋）1080925