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太平洋光電掏空案 調查局押解繆竹怡返台歸案

最新更新：2019/10/01 13:17

（中央社記者蕭博文台北1日電）太平洋光電公司前副董事長繆竹怡掏空公司資產15億5000萬元，遭判刑4年4月定讞。繆竹怡審理期間逃亡海外，調查局今天將繆竹怡自菲律賓押解返台，移送北檢歸案。

調查局發布新聞稿指出，繆竹怡於民國87年至90年間掏空太平洋光電資產達新台幣15億5000萬元，涉犯背信及違反商業會計法等罪，案經調查局台北市調查處調查移送台北地檢署偵辦。

最高法院於106年8月31日駁回繆竹怡上訴，判刑4年4月定讞，但繆竹怡在105年4月13日即搭機出境前往香港，在中國大陸及香港兩地滯留未歸。北檢106年10月23日對繆竹怡發布通緝，調查局專案小組成員即積極展開追緝。

調查局指出，繆竹怡潛逃香港、大陸多年後，9月30日入境菲律賓馬尼拉機場時遭菲國移民局官員攔截逮捕並留置調查，調查局人員經與菲方協調，今天押解繆竹怡返台，詢問後解送台北地檢署歸案。

與繆竹怡列為同案被告的前太平洋電線電纜公司董事長孫道存、前財務長胡洪九，因掏空太平洋電線電纜200億元，孫道存判刑3年，胡洪九判刑14年6月定讞，都已入監服刑。（編輯：張銘坤）1081001

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