南方澳大橋 保險局：由旺旺友聯及新光產承保

（中央社記者劉姵呈台北1日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌，造成10餘名民眾受傷。金管會今天表示，交通部航港局有投保商業火險附加地震颱風洪水險，保額新台幣1.25億元，另也投保超額公共意外責任險，單一事故理賠上限為1.2億元。

針對南方澳跨港大橋斷裂，媒體關心交通部航港局投保情況。金融監督管理委員會保險局局長施瓊華今天表示，交通部航港局針對南方澳跨港大橋承保的保險有「商業火險附加地震颱風洪水險」及「超額公共意外責任險」。

施瓊華指出，首先，商業火險附加地震颱風洪水險是由旺旺友聯產險公司承保，建物本體的投保總金額為新台幣1.25億元。

另外，超額公共意外責任險則是由新光產險承保，但不是只有1個港區，投保範圍包括有基隆港、台北港及蘇澳港共3個港區，不過，整體單一事故理賠金額上限為1.21億元，也就是說，若是因管理、維修上有失當，而發生公共意外造成的人員財損，理賠總金額最高就是1.21億元。

施瓊華說，新光產險、旺旺友聯已派人到現場了解狀況，至於傷亡人員投保狀況，壽險公會已經主動通知保險公司，如果救災完成後，查到傷者的身分證字號，就可以主動向公會反應，公會會去查保戶的投保紀錄，啟動個人的投保資訊，同時也一併通知其他保險公司，關心這些保戶。

根據壽險公會提供傷亡名單資訊，其中一位傷者，為張姓油罐車司機，經查詢確定有投保全球人壽的個險與團險保戶（包括意外醫療及因公傷害保險），全球人壽也表示，目前已啟動重大災害關懷機制，並將派員關懷保戶。

施瓊華表示，旺旺友聯產險承保的商業火險附加地震颱風洪水險，主要是保障建物財產，另新光產險承保的超額公共意外責任險，主要是保障第三人責任；也就是說，如果是天災造成跨港大橋倒塌，就是由旺旺友聯理賠；如果不是天災而是工程疏失的原因的話，就是由新光產險理賠。

施瓊華也強調，最後是由哪一家產險理賠，還是要看檢調單位調查，釐清造成這次事件的原因及責任歸屬，才能知道最後是誰理賠。

宜蘭縣南方澳跨港大橋今天發生坍塌意外，造成油罐車壓毀、多艘漁船受損及民眾落海，消防署已成立南方澳跨港大橋斷橋中央災害應變中心，持續搜救中。（編輯：黃國倫）1081001