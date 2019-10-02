南方澳大橋坍塌移工死亡 可領勞保職災給付

（中央社記者吳欣紜台北2日電）宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天上午坍塌，導致外籍漁工受傷甚至死亡，勞動部表示，這些移工都有投保勞保，死亡移工可請領喪葬津貼及遺屬年金，最高給付可達45個月平均投保薪資。

宜蘭縣南方澳跨港大橋昨天發生坍塌意外，造成油罐車、多艘漁船受損及民眾落海，也有移工受傷住院甚至死亡。根據統計，共造成6名印尼籍及菲律賓籍的漁工失蹤，從昨晚到今天中午共發現5名外籍漁工的遺體，仍有1名外籍漁工仍未發現。

勞動部勞動保險司職災保險科科長林煥柏今天受訪表示，受傷及死亡移工可請領職災給付，死亡者其支出喪葬費者可以請領喪葬津貼5個月平均投保薪資，若死亡移工沒有遺屬，則支出喪葬費者可請領10月平均投保薪資。

若死亡移工有家屬，且符合遺屬年金請領資格，則是以平均月投保薪資X保險年資X1.55%。林煥柏指出，若外勞是以基本工資新台幣2萬3100元投保，但投保薪資不長只有5年，其可請領遺屬年金就是每個月基本保障3000元加上10個月平均投保薪資的職業災害補償一次金。

另外，若死亡移工在民國98年1月1日前曾來台工作、參加過勞保，其遺屬年金也可選領遺屬津貼，按平均投保薪資發給40個月。

受傷移工部分，林煥柏表示，移工因職災受傷，可持職災傷病門診單至醫院就醫，不須支付包含看診、住院等費用，若移工因傷無法工作，就可以請領傷病給付，第一年為平均月投保薪資70%、第2年則為50%；若移工因傷失能，則依照失能等級有不同給付標準，若經醫院判定終身無工作能力者，則可以請領失能一次金。

在失聯移工部分，林煥柏指出，被保險人如果是漁業生產勞動者或航空、航海員工或坑內工，在漁業、航空、航海作業中，遭遇意外事故導致失蹤，從失蹤日起按其平均月投保薪資70%給付失蹤津貼，致生還前一日或失蹤滿一年前一日或依法宣告死亡之前一日，3個月給付一次。（編輯：陳清芳）1081002