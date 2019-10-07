持他人遺失手機維修 男子涉贓物罪遭起訴

（中央社記者蘇木春台中7日電）台中張姓男子今年2月間，取得陳男遺失手機，陳男以電腦登入尋找手機功能，鎖定手機並留有聯絡訊息，張男卻將手機送到通訊行維修，店員發現通報，檢方今天依贓物罪嫌起訴張男。

台中地檢署起訴書指出，陳姓失主去年12月8日騎乘機車，行經台中市大雅區中清路與秀山路口時，不慎將小米廠牌的手機掉落遺失，遭不明人士拾獲侵占。

陳男發現手機遺失後，以電腦登入尋找手機功能，發現手機定位已消失，便以網路連線手機，將手機系統關閉，再設定「拾得手機的好心人，手機裡有我十分重要的信息，我希望能找回，麻煩您聯絡」，並留有手機號碼等訊息。

26歲張姓男子今年2月12日，在某處向姓名年籍不詳、綽號「阿偉」的男子，取得陳姓失主的手機，因手機系統關閉無法使用，便在當晚將手機送至大雅區一家通訊行，表明手機故障要維修。

通訊行蔡姓員工開啟手機，發現訊息後聯絡陳姓失主，經陳男報警處理，警方調閱通訊行監視器後，循線通知張男到案並依法偵辦。

台中地檢署檢察官依據證人證詞、證物、手機購買證明等證據，今天依贓物罪嫌起訴張男。（編輯：卞金峰）1081007