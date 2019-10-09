朝派出所丟爆裂物 少年被送辦友人不起訴

（中央社記者葉臻新北9日電）新北市3名男子偕同未成年友人，至新北市警察局林口分局文化派出所前挑釁，其中有少年朝派出所丟擲自製爆裂物，被警方送辦，新北地檢署將3名男子不起訴，少年則由少年法庭審理。

檢警調查，新北市19歲黃姓、陳姓及22歲吳姓男子，去年8月21日凌晨，與17歲陳姓少女、陳姓少年、張姓少年，及16歲鍾姓少年、張姓少年，騎車到林口分局文化派出所前挑釁。

其中陳姓少女點燃信號彈後，陳姓少年拿出10支小管煙火綁在空酒瓶上朝派出所丟擲，過程中有人按喇叭、疑似蛇行挑釁後離去，8人均被警方依妨害公眾往來安全、無正當理由使用爆裂物致生公共危險罪嫌移送法辦。

不起訴書指出，檢警偵辦時，黃姓等3名成年男子均否認犯行，辯稱是陳姓少女、少年自己點燃信號彈與爆裂物，蛇行則是為了閃避地上的爆裂物玻璃碎片。

陳姓少女供稱，是一時興起點燃信號彈，其他人事先並不知情，陳姓少年在警局時供稱，是看見陳姓少女點燃信號彈後，才把10支小管煙火綁在空酒瓶上，製成爆裂物，檢察官偵訊時，又改稱當晚是大家相約要去派出所前挑釁，他點燃小煙火後沒有爆炸，反而自己被燙到，也沒有朝派出所丟。

檢方認為，僅有陳姓少年說詞與其他人不同，且前後供述不一致，難以此認定黃、陳、吳3名男子犯行，且監視器畫面看起來並沒有爆炸情形，信號彈與疑似爆裂物也沒引燃周邊物品，難認會導致公共危險，畫面上也沒看到有機車蛇行，因此將3人不起訴，少年則由少年法庭審理當中。（編輯：方沛清）1081009