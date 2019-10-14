嘉義老婦陳屍廚房 檢警研判死於心肌梗塞

（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）嘉義縣梅山鄉近8旬獨居老婦人昨天被發現陳屍在廚房，因身旁遺留菜刀、地上有屍水及左手臂有傷痕，一度以為發生命案，檢警今天相驗，排除他殺嫌疑，研判是心肌梗塞造成。

警方表示，一名近8旬老婦人獨居在梅山鄉大南村的老家，因行動自如，還能自行料理三餐，並沒有與外地的子女一起生活，且老婦人的兒子會請雇用的工人協助照料生活起居。

不過，這名工人於國慶連假返回南部住家，於昨天下午返回梅山鄉探望老婦人時，結果發現她倒臥廚房地上，已死亡多時。

警方指出，工人看見地上遺留一把菜刀、還流出屍水，老婦人假牙掉出、嘴巴歪斜，且左手臂有傷痕、冰箱門開啟，一度以為遭外力介入造成，緊急報案，警方不敢大意，經鑑識人員到場採證，初步排除他殺，研判是不明原因猝死。

檢察官上午會同法醫、警方進一步相驗，排除他殺嫌疑，研判是心肌梗塞，沒有及時發現。檢警研判死者當時欲烹煮東西，才會打開冰箱、持菜刀，而假牙是死亡時間久，身體腫脹被擠出；手臂傷痕則是跌倒造成，屍水是從身體傷口處流出。家屬並無異議。（編輯：謝雅竹）1081014