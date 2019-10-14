廢土亂倒竹縣山谷 警逮人送辦

新竹縣新埔鎮清水里汶水坑產業道路附近一處山谷，遭人堆置廢棄土方。警方表示，陳姓主嫌向陳姓地主租地堆置廢棄土方，14日訊後將2人依違反水土保持法送辦。（翻攝畫面）中央社記者郭宣彣新竹傳真 108年10月14日

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣新埔鎮清水里汶水坑產業道路附近一處山谷，遭人堆置廢棄土方，深度達20餘公尺。警方表示，陳姓主嫌向陳姓地主租地堆置廢棄土方，今天訊後將2人依違反水土保持法送辦。

新埔警分局表示，新埔鎮清水里汶水坑產業道路通往鎮內山區，道路狹窄，日前卻常有曳引車出入，警方察覺有異到附近查看發現，有曳引車運載廢棄砂石堆置，且深度達到20餘公尺，約有6層樓高。

警方也通報新竹縣政府農業處水土保持科到場場勘，認定違反水土保持法，依法究辦。

警方指出，陳姓地主將土地提供給陳姓主嫌，土地被使用為砂石分類場地。陳姓主嫌則僱用陳姓駕駛專門從楊梅、新豐地區，將挖管路廢棄砂石載來堆置。

警方表示，由於警方到場勘查時，陳姓駕駛車上並無任何砂石，警方將陳姓駕駛轉為證人。而陳姓駕駛坦承，協助運載廢棄土方。

警方說，經查發現，填入山谷深度20餘公尺，堆置重量約多達1000多公噸。警方今天訊後將陳姓主嫌及陳姓地主，依違反水土保持法送辦。（編輯：林沂鋒）1081014