稽查違法養雞場傳助理涉關說嗆聲 議員否認

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）基隆市動保所今天稽查一間違法養雞場，依動物傳染病防治條例等，處新台幣5萬元罰鍰。不過，期間傳有議員助理向動保所長陳瑞濱關說嗆聲，議員否認澄清只是希望顧及情理法。

基隆市動保所今天稽查一間違法養雞場，事後陳瑞濱在臉書上指控一名議員助理嗆聲「不准給我開罰單，不信給我試試看，議員會在議會讓你死」。

遭指控的議員則否認並澄清，助理只是去關心絕非關說，因為這戶人家並不富裕，養雞是供媳婦坐月子食用，絕對沒有要對外販售，助理才會提到給這戶人家一次機會，但因陳瑞濱表示要依法行事，這名助理不了解相關規定，才會請陳瑞濱要再向議員說清楚，這些說法只是要求動保所依法處置時兼顧一下情理法。

陳瑞濱表示，基隆市動物保護防疫所等相關單位上午前往七堵區華新二路山區一間住家稽查，在廚房後方露天空地及鐵皮屋查獲飼養活雞約110隻，不但沒依法設置防鳥圍網設施，且入口處未放置消毒槽。

另外，鐵皮屋旁屋舍也發現放血架、脫毛機及燙毛用大鍋爐，脫毛機內還有剛宰殺的殘餘雞毛，屠體則已運送出去，現場則剛清洗完畢，僅在廚房發現一隻雞肉屠體，因此判定為違法屠宰家禽。

他進一步指出，雖然業者辯稱是自己家人要吃才飼養宰殺，因飼養家禽未具禽流感防疫措施，動保所依動物傳染病防治條例，處新台幣3萬元罰鍰，並限一週內改善，至於違法屠宰家禽部分則依違反畜牧法，處2萬元罰鍰，並查封屠宰機具，限業者飼養的家禽應送至合法屠宰場屠宰。（編輯：卞金峰）1081016