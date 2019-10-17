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首頁 / 社會

資優國中女與外婆遭砂石車撞死 駕駛10萬交保

最新更新：2019/10/17 15:55

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市居仁國中國一資優女學生昨天由外婆騎車接送返家時，2人遭砂石車捲入車底死亡。檢方今天相驗後，認為肇事的吳姓砂石車司機涉嫌過失致死，諭令以新台幣10萬元交保。

台中地檢署檢察官今天會同法醫，前往台中殯儀館相驗張姓女學生與王姓外婆的遺體，並在臨時偵查庭訊問肇事的47歲吳姓砂石車駕駛，檢方訊問後認為吳男涉嫌過失致死罪重大，諭令以10萬元交保候傳。

張姓女學生昨天下午4時多因為學校段考提早下學，由72歲的王姓外婆騎機車載送返家途中，行經東區自由路、進化路與建成路的叉路時，遭準備右轉進入建成路的砂石車撞上，祖孫兩人捲入車底死亡。

檢方今天相驗時，張姓女學生的母親與外公、阿姨等家屬都到場，台中市教育局、學校等單位也派員關懷，檢方相驗後，吳男跪在臨時偵查庭外向家屬懺悔，女學生的家屬見狀情緒失控，上前打了吳男一巴掌。

肇事的吳姓砂石車駕駛應訊時表示，當時準備右轉時沒有看見祖孫兩人，撞擊後並不知道有撞到人，對此他感到很難過也很後悔，也想向家屬說聲對不起。（編輯：卞金峰）1081017

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