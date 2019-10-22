不滿韓國瑜造勢交通混亂 2男動手砸蛋送辦

（中央社記者張榮祥台南22日電）國民黨總統參選人韓國瑜19日準備離開台南造勢晚會時，突遭丟雞蛋，但未擊中，2名涉案男子今天到案後遭送辦；警方調查，2人因不滿韓國瑜及交通混亂，臨時起意買雞蛋砸人。

台南市警局第六分局今晚宣布查獲2名男子涉嫌向韓國瑜丟雞蛋，分別是39歲張姓男子及33歲陳姓男子，2人是朋友，也都是台南人，未在其他政治人物服務處任職，也未加入政黨。

警方指出，韓國瑜19日結束南區水萍塭公園造勢晚會活動後，當天晚上7時59分在金華路及永華路口登車前，突遭人丟擲雞蛋，雞蛋破裂後，波及多人衣物及台南市議員林燕祝的座車。

韓國瑜和遭雞蛋波及人士，事後雖聲明不追究也不會提出告訴，但台南市警六分局仍成立專案小組，結合市警局刑事警察大隊、刑事鑑識中心等全力偵辦，3天來逐一調閱監視器，鎖定張男及陳男涉有重嫌。

張男及陳男今天下午1時許到案說明，坦承當時由陳男買雞蛋，也向韓國瑜丟了雞蛋，陳男丟4顆，張男丟2顆。

警方調查，張男與陳男案發當天下午行經水萍塭公園時，看到現場周遭交通混亂，探詢旁人才知道韓國瑜在公園造勢，2人又因對韓國瑜不滿，臨時起意到超商買雞蛋，伺機丟擲，警方訊後將依強制罪嫌送辦。（編輯：卞金峰）1081022