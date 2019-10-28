辦案犀利無架子 陳玉萍獲公務人員傑出貢獻獎

（中央社記者劉世怡台北28日電）台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍，辦案犀利，待人和氣，私底下更無檢察官架子，記者圈公認她是「人美心更美」，今年榮獲公務人員傑出貢獻獎。

陳玉萍是司訓所41期結業的六年級檢察官，自幼家境困苦，從開南高職補校一路苦讀，考上文化法律系及研究所，最後考上司法官，曾任板橋地檢署（新北地檢署前身）檢察官、北檢檢肅黑金專組檢察官。

陳玉萍曾偵辦新北市大香山區濫墾山坡地案，依水土保持法將前立委羅福助等11人起訴，還痛斥羅福助把整座山全部挖掉剷平，完全沒有任何申請，「簡直目無王法」。

此外，前桃園縣副縣長葉世文涉及八德、林口A7合宜住宅收賄案及財產來源不明案，皆判刑定讞，也是出自陳玉萍之手。在法務部檢察司期間，陳玉萍負責刑法研修工作，深受長官信賴。

陳玉萍辦案犀利，即使埋首卷宗、辦案壓力大時仍不忘笑臉迎人，私底下更無檢察官架子，記者圈公認她是「人美心更美」、貨真價實的美女檢察官，待人和氣而無驕氣。

法務部今天發布新聞稿指出，陳玉萍以科技與傳統並進方式結合社會資源與政府單位，進行反賄選宣導；推動多項影響深遠的法案，健全刑事法制；傳承辦案經驗，提升檢察官查扣犯罪所得效能，增進檢察專業職能，充分展現司法人員以追求正義、勇於任事的職志，對維護國家安全與社會安定貢獻卓越。

法務部指出，考試院為使傑出熱忱的精神得以延續，同時鼓勵見賢思齊，考試院將於12月4日舉行表揚大會。（編輯：張銘坤）1081028