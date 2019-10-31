桃市前經發局長涉索賄 檢方起訴盼從重量刑

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市政府前經濟發展局長朱松偉涉在任職期間，多次向得標廠商索賄，桃園地檢署偵結，依貪污罪嫌將他及業者等共8人提起公訴，檢方也以朱松偉「敗壞官箴至鉅」請求從重量刑。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿指出，民國106年8月起，桃園市經發局代辦「桃園市自動駕駛系統試運行計畫委託服務案」勞務採購案時，朱松偉涉嫌連續向市府標案得標廠商以需要現金打點議員、贊助尾牙禮品、需設備進行學術研究及公務行程需要住宿飯店等理由，向得標業者索取賄賂及不正利益。

檢方表示，除現金新台幣20萬元，還有家電、手機及平板電腦等，就連威而剛及飯店住宿費用也都要求廠商買單，總計業者交付的賄賂款項及物品總金額超過40萬元。

檢方指出，嚐到甜頭的朱松偉，後續又多次以相同手法，利用職務及擔任評審委員的機會，向其他的6名業者索賄，並得手現金、禮券、威而鋼、普通重型機車、演唱會門票、手錶及平板電腦等。

檢方表示，朱松偉甚至以擷圖方式，將機車等商品圖片傳送給業者，暗示要求購買指定的物品餽贈，行徑相當大膽。此外，朱松偉又自行蒐集或請託友人協助，蒐集不實的餐廳發票共5張作為核銷，詐領局長特別費共12萬元。

檢方指出，朱松偉等8人涉嫌違反貪污治罪條例，已將他們提起公訴。其中，朱松偉身為高階政務官及大學教授，竟利用局長權勢向廠商索賄，手段猶如地痞流氓強徵保護費，敗壞官箴至鉅；且一再要求廠商將行賄財物送往局長辦公室，無疑將政府機關化為利益分贓處所，因此請求法官從重量刑。

至於業者等其他被告，檢方認為，行為或有不該，但考量參與採購案廠商迫於遵守法治與公司存亡壓力的兩難，審理程序中若願坦認犯行，將請法院審酌予以緩刑機會，以啟自新。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，清廉是市府團隊不能打折扣的基本操守，任何牟取不法私利的行為，都應接受法律的制裁，朱松偉涉貪案件被檢方提起公訴，市府會全力配合調查，並尊重偵辦結果。（編輯：戴光育）1081031