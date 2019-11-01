私菸案 張恒嘉：華航才是納稅義務人

（中央社記者林長順台北1日電）台北地方法院審理走私菸品案，今天傳喚被告吳宗憲、張恒嘉到庭。張恒嘉表示，他沒有貪污、也沒有逃漏稅，本案納稅義務人是華航公司，不是國安局人員。

外界矚目的菸品走私案，台北地檢署今年8月23日首波偵查終結，依違反貪污治罪條例、稅捐稽徵法等罪嫌，起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，其他單純參與買菸者、其他次總統出訪專機任務部分，均另行偵辦。

台北地方法院下午開庭審理私菸案，傳喚吳宗憲、張恒嘉到庭。兩人庭訊時均否認犯罪。張恒嘉指出，他沒有犯貪污罪，也沒有圖利他人，本案的納稅義務人是華航公司，不是國安局人員，自己沒有逃稅的問題。

律師團表示，華航公司自民國105年3月起，對總統專機免稅菸品採取「機邊交貨」模式，逃漏稅的是華航公司，不是吳宗憲、張恒嘉。

律師團指出，根據國際機場禮遇作業辦法，總統出訪團返抵國門享有免驗放行待遇，免驗就免申報，當然就沒有逃漏稅的問題。

法官今天讓兩造整理本案爭點，結束準備程序，並諭知吳宗憲、張恒嘉於12月20日上午到台北地院出席調查庭，讓法官掌握兩人行蹤。（編輯：張銘坤）1081101