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海巡查獲非法仲介7印尼籍逃逸移工 遣返回國

最新更新：2019/11/05 15:41
海巡署專案小組偵破雲林縣吳姓男子非法仲介逃逸外勞，7名印尼籍逃逸移工依法遣返回國。（海巡署偵防分署雲林查緝隊提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年11月5日
海巡署專案小組偵破雲林縣吳姓男子非法仲介逃逸外勞，7名印尼籍逃逸移工依法遣返回國。（海巡署偵防分署雲林查緝隊提供）　中央社記者姜宜菁傳真　108年11月5日

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林縣吳姓男子非法仲介逃逸外勞，海巡署偵防分署雲林查緝隊10月31日攔查吳男駕駛的小貨車，當場查獲7名印尼籍逃逸移工，其中分別有兄弟及夫妻檔。

海巡署偵防分署雲林查緝隊副隊長李水昇今天接受中央社記者訪問表示，7名印尼籍逃逸移工年齡從25歲到35歲不等，其中有5名以漁工身分申請來台工作，疑因不適應漁船生活逃逸，躲藏時間從數個月到3年不等，現已交由移民署遣返回國。

海巡署偵防分署雲林查緝隊與中部分署第四岸巡隊、移民署雲林專勤隊等單位接獲線報，雲林縣元長鄉吳男非法仲介逃逸外勞到建築工地打零工，一天工資1200元，海巡署立即成立專案小組調查。

專案小組幾經數次現勘並掌握吳男行蹤，今年10月31日凌晨5時攔查吳男駕駛的小貨車，當場查獲載運7名印尼籍逃逸移工，其中不乏有兄弟及夫妻檔。

海巡署偵防分署呼籲，非法僱用失聯外籍移工將以違反就業服務法裁罰新台幣15萬元以上、75萬元以下，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，雇主切勿以身試法。（編輯：洪學廣）1081105

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