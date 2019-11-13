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立院初審 3人以上為聚眾攜械得加重處罰

最新更新：2019/11/13 19:00
立法院司法及法制委員會13日初審通過刑法第150條條文修正草案，明定聚集3人以上為「聚眾」並增列意圖要件。（示意圖／中央社檔案照片）
立法院司法及法制委員會13日初審通過刑法第150條條文修正草案，明定聚集3人以上為「聚眾」並增列意圖要件。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過刑法第150條條文修正草案，明定聚集3人以上為「聚眾」並增列意圖要件，也規定公共場所聚眾並攜帶兇器施以強暴脅迫者等情形，得加重其刑至1/2。

立法院司法及法制委員會今天審查行政院、司法院函請審議刑法第149條及150條條文修正草案；為遏止街頭聚眾鬥毆事件發生，兩院版的修法重點包括，將「公然聚眾」的要件改為「於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上」，並增訂危險行為態樣的加重處罰、增列不罰及減輕刑責條款等。

現行刑法第150條條文規定，公然聚眾，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或新台幣300元以下罰金。首謀及下手實施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑。

經在場立委與官員討論後，初審通過條文為，意圖為強暴脅迫，於公共場所或公眾得出入的場所聚集3人以上，而施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑。

初審通過條文也在現行刑法第150條條文中，新增加重處罰態樣規定，包括攜帶兇器或其他危險物品，或因而致生公眾或交通往來的危險，得加重其刑至1/2。

初審通過條文也增訂不罰及減輕刑責的條款，即自動或因公務員制止命令而當場停止聚眾鬥毆行為，在場助勢之人，不罰；下手實施者，得減輕其刑。

關於修正刑法第149條部分，涉及聚眾解散命令，因在場立委與官員對於立法說明，以及是否跟集會遊行法、社會秩序維護法等法律規定有所衝突等有不同見解，因此保留；全案須交由黨團協商。（編輯：紀淑芳）1081113

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