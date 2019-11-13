收賄10萬元白包 前法官林德盛判刑10年定讞

（中央社記者蕭博文台北13日電）花蓮高分院前法官林德盛被控利用審理機會，收下被告家屬給的10萬元「白包」賄賂。更一審判處林德盛10年有期徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

全案緣於，花蓮一名曾姓男子因涉毒品等多起案件，於民國94年遭花蓮地院判刑20年。曾男提起上訴，案件由時任台灣高等法院花蓮分院法官的林德盛承審。

林德盛與曾妻期約賄賂新台幣100萬元，承諾把曾男涉及的販賣一級毒品罪部分改判無罪；林德盛並指導曾妻具函代夫求情，以方便改判。

曾妻陸續贈送高價洋酒給林德盛，並在林德盛父親過世出殯時，以奠儀名義贈給10萬元白包，林德盛依約把曾男所涉的販賣一級毒品部分改判無罪。

103年3月，一審花蓮地方法院認定林德盛觸犯收賄罪，判處有期徒刑12年，另犯洩密罪，處1年徒刑，應執行12年6月徒刑，併科120萬元罰金。

案經上訴及林德盛聲請移轉管轄獲准，二審由台灣高等法院審理。二審依收賄罪判處林德盛10年徒刑，併科罰金80萬元及褫奪公權5年，加上洩密罪判刑1年，應執行10年6月徒刑。

最高法院106年將奠儀案情等部分發回高院進行更一審，洩密罪部分則駁回上訴而定讞。

高院更一審今年4月間就奠儀案情部分，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判林德盛10年徒刑，併科罰金120萬元，褫奪公權5年，犯罪所得10萬元沒收。

林德盛不服更一審判決提起上訴，最高法院認為，原判決已詳敘認定事實所憑的證據及認定理由，並無違背法令之處，今天駁回上訴定讞。（編輯：張銘坤）1081113