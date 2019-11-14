保母被控洗澡燙傷嬰兒 一審判刑9月

（中央社記者蕭博文台北14日電）女子蘇郁珊受託照顧嬰兒，涉嫌在洗澡時未注意水溫導致男嬰燙傷。一審士院認為未達重傷害程度，今天依業務過失傷害罪判處蘇女有期徒刑9月，仍可上訴。

士林地檢署起訴指出，家住台北市士林區的蘇郁珊去年2月受託照顧當時滿月的男嬰。

去年4月14日晚間，蘇郁珊為男嬰洗澡，未試探水溫即將男嬰浸泡熱水，導致男嬰背部、臀部、腿部有二至三度燙傷，占體表面積13%；男嬰因而受有左腳燙傷後疤痕增生及攣縮等重傷害。

士林地方法院今天宣判，新聞資料指出，被害人因燙傷需持續接受清創、換藥、疤痕整修等手術，且需長期復健及穿壓力衣，治療及復健所需時間漫長，對被害人身心負荷及日常作息都產生影響。

合議庭認為，依陽光社會福利基金會燒傷程度嚴重性判準、全民健康保險對於燒燙傷的重大傷病認定依據，被害人所受傷害未達重大程度，經函詢各醫院被害人就診狀況，均無證據顯示被害人所受傷害有不能治療或難於治療的情況，難以認定已達重大難治程度，因此依業務過失傷害罪論處。

合議庭審酌，蘇郁珊過失程度重大，令被害人歷經清創、換藥，承受生不如死的疼痛，並得忍受艱辛漫長的復健，且正值發展階段，學習坐、爬、站立過程比同齡兒童更為艱辛，也讓被害人父母承受巨大壓力。

合議庭考量，蘇郁珊未坦承犯行，但清楚交代案發過程，案件進入司法程序前持續支付被害人醫藥等費用，但因無力負擔被害人家屬請求的賠償金額而無法成立和解，犯後態度尚可，今天判刑9月。全案可上訴。（編輯：戴光育）1081114