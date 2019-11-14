更多編輯台推薦新聞：
12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心
運動

12強一戰成名 張奕：我沒滿足 保持平常心

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來
文化

詹宏志談出版／匠人編輯 vs. 拓荒編輯 設法活著回來

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
反送中延燒大學校園 逾半數在港台生已返台
首頁 / 社會

議員莊文斌當選無效確定 南投議會將辦遞補

最新更新：2019/11/14 19:31
南投縣議員莊文斌（圖）涉賄選，南投地院一審判莊文斌當選無效，經上訴台中高分院遭駁回，全案確定。待中央選舉委員會公告後，南投縣議會將辦理席次遞補作業。中央社記者蕭博陽南投傳真　108年11月14日
南投縣議員莊文斌（圖）涉賄選，南投地院一審判莊文斌當選無效，經上訴台中高分院遭駁回，全案確定。待中央選舉委員會公告後，南投縣議會將辦理席次遞補作業。中央社記者蕭博陽南投傳真　108年11月14日

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣議員莊文斌親屬為他買票，南投地院一審判莊文斌當選無效，經上訴台中高分院遭駁回，全案確定。對此，南投縣議會表示，經中央選舉委員會公告後，將辦理席次遞補作業。

莊文斌是南投資深縣議員，連任多屆，但去年選舉期間，檢警發現莊文斌的胞兄涉為莊文斌買票，莊兄遭法辦，南投地方檢察署也提出當選無效之訴，南投地方法院今年7月做出判決，民國107年11月24日舉行的南投縣議會第19屆議員選舉，被告莊文斌當選無效。

莊文斌當時喊冤賄選與他無關，覺得很冤枉，但一審法官認為，選戰中是否賄選，與候選人有切身利害關係，不可能全部不參與這項與政治聲望及前途息息相關的重大決策，任由競選團隊或助選人員違反意願擅自買票，因此，認為莊文斌知情並授意，也容許賄選行為。

莊文斌不服一審判決提上訴，南投地檢署今天表示，台灣高等法院台中分院駁回上訴，莊文斌當選無效確定。對此，中央社記者試圖訪問莊文斌看法，但他手機關機，轉語音信箱，截稿前未獲回應。（編輯：黃世雅）1081114

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報