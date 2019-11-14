議員莊文斌當選無效確定 南投議會將辦遞補

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣議員莊文斌親屬為他買票，南投地院一審判莊文斌當選無效，經上訴台中高分院遭駁回，全案確定。對此，南投縣議會表示，經中央選舉委員會公告後，將辦理席次遞補作業。

莊文斌是南投資深縣議員，連任多屆，但去年選舉期間，檢警發現莊文斌的胞兄涉為莊文斌買票，莊兄遭法辦，南投地方檢察署也提出當選無效之訴，南投地方法院今年7月做出判決，民國107年11月24日舉行的南投縣議會第19屆議員選舉，被告莊文斌當選無效。

莊文斌當時喊冤賄選與他無關，覺得很冤枉，但一審法官認為，選戰中是否賄選，與候選人有切身利害關係，不可能全部不參與這項與政治聲望及前途息息相關的重大決策，任由競選團隊或助選人員違反意願擅自買票，因此，認為莊文斌知情並授意，也容許賄選行為。

莊文斌不服一審判決提上訴，南投地檢署今天表示，台灣高等法院台中分院駁回上訴，莊文斌當選無效確定。對此，中央社記者試圖訪問莊文斌看法，但他手機關機，轉語音信箱，截稿前未獲回應。（編輯：黃世雅）1081114