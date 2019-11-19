老翁步道健行失蹤數日 警消尋獲遺體卡懸岩

苗栗縣70歲賴姓老翁到三灣鄉龍崀頂步道健行遲未返家，失蹤數日後，被發現卡在山區懸岩間，警消救難人員垂降救援，死因待釐清。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年11月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣70歲賴姓老翁到三灣鄉龍崀頂步道健行遲未返家，失蹤數日後，被發現卡在山區懸岩間，警消救難人員垂降救援，但已呈一具冰冷遺體，死因待釐清。

苗栗縣頭份警分局今天指出，賴姓老翁15日上午外出前往三灣鄉彌陀寺附近龍崀頂步道健行失蹤，家屬報案數日後，昨天尋獲，老翁已明顯死亡，不排除失足跌落山崖，未能及時獲救釀成遺憾，確切死因仍待進一步相驗調查釐清。

據了解，賴姓老翁平日獨居在三灣鄉市街，當天晚間住在外地的妻女打電話發現始終無人接聽，協請附近鄰居前往賴翁住處查看也未返家，於是報警協尋。

警消救難人員得知老翁經常前往山區步道健行，來回搜尋數十公里，昨天發現疑似老翁身影卡在中港溪流域三和大橋與三灣大橋間一處懸岩，由於懸岩距河床深約180公尺，苗栗縣救難協會出動16名弟兄，由上方垂降，與由下往上攀升的消防局人員，共同將死亡老翁下放至河床，涉水運出。（編輯：方沛清）1081119