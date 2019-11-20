竹聯幫主將辦壽宴 北市警嚴密監控蒐證

（中央社記者黃麗芸台北20日電）竹聯幫今晚擬在中正區知名飯店舉行幫主壽宴，北市警方表示，為防止幫派公開串聯、造勢，將進行嚴密監控、蒐證，並針對相關人員進行約制、告誡，以確保治安秩序。

有關竹聯幫今晚將在中正區忠孝東路知名飯店舉行壽宴一事，台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，為防止幫派公開串聯、造勢等不法情事，已要求相關單位嚴密監控，並針對相關人員進行約制、告誡，宣示遵守「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」原則及嚴正執法立場。

同時，市刑大、特勤中隊及市警局中正第一分局也規劃執行蒐證、路檢盤查及事故防處等編組勤務，以確保北市治安秩序。

市刑大表示，幫派以舉辦壽宴、春酒、喪禮告別式等名義，廣邀各幫派、角頭參加，可能衍生藉機滋事等治安事件，為維護北市治安，類似恣意擴大聲勢、助長幫派氣勢的串聯行為，市警局局長陳嘉昌已指示列為掃黑工作蒐證重點。

另，警方也會採取「系統性掃黑」策略，從「人、金流及行業」進行強力打擊。

市刑大提醒，加入、招募他人加入或資助犯罪組織均屬違法行為，呼籲民眾要「反黑三不」，秉持不崇拜、不加入、不求助幫派等原則，避免助長黑幫氣勢而誤觸法網。（編輯：方沛清）1081120