北市警選前掃黑專案 逮15幫派分子送辦

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市政府警察局今天表示，規劃選前掃黑專案，循線逮捕29歲鄧姓男子等3名幫派要角及12名小弟，其中郭姓犯嫌涉嫌以買賣大型重型機車等名義，恐嚇威脅被害人。

北市警刑事警察大隊舉辦記者會，副大隊長蔡金龍表示，19日起規劃全市掃黑專案，加強臨檢幫派活動地點。

警方表示，鄧姓男子今年3月誘騙積欠新台幣10多萬元的黃姓被害人到加油站討論債務，鄧姓男子卻與小弟拿棍棒及辣椒水攻擊被害人，搶走提款卡領錢，脅迫簽本票；鄧姓男子也經營地下錢莊牟利，吸收台東地區中輟生當小弟。

市刑大獲報後循線到台東縣等地逮人，警訊後依違反組織犯罪防制條例移送台灣新北地方檢察署偵辦。

警方表示，郭姓幫派分子透過買賣大型重機、頂讓債權人車業店等理由，強逼被害人付款、簽本票還強扣機車，甚至利用網路留言恐嚇被害人，轉賣重機給不知情民眾，導致無法過戶。

市刑大日前到郭姓男子等在台北住處搜索，警訊後依涉違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

陳姓幫派分子接受金主委託，找小弟到西門町潮牌服飾店外丟煙霧彈，並到內湖區某貿易公司丟雞蛋，持棍棒砸毀門窗，恐嚇商家不得營業，以免影響金主生意。

市刑大掌握線索後，日前循線逮捕陳姓男子等人，訊後依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移送北檢偵辦。（編輯：李明宗）1081122