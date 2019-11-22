高雄籍貨輪閩江口沉沒 2台籍船員失蹤

（中央社記者程啟峰高雄22日電）高雄籍雜貨輪「萇薪」輪20日在中國福州閩江口水域與對岸船舶相撞後沉沒，船上7人獲救，2名台籍船員失蹤，船公司已派員到福州善後，海巡今天仍在馬祖外海協尋失蹤的台籍船員。

海巡署金馬澎分署指出，「萇薪」輪船上有6名台籍人士、3名印尼人，20日晚間在中國大陸福州閩江口水域與對岸1艘船舶相撞後，造成船隻進水沉沒，船上9人棄船逃生，其中7人被中國搜救人員救起送福州醫治，傷者迄今仍在福州，另有兩名台籍船員失蹤；肇事船舶則逃逸。

海巡署金馬澎分署表示，船公司已派員福州善後，獲救船員還未決定何時返台。海巡巡防艇目前仍在馬祖外領海內協助搜尋失蹤的兩名台籍船員。

台灣港務公司表示，總淨重799噸的「萇薪」輪最近從高雄出港時間是去年11月26日，快1年了；該貨輪是1985年建造，船東已轉手多次，因聯繫不上，不了解這起沉船意外的善後情況。

交通部航港局南部航務中心指出，此案搜救事宜由北部航務中心就近處理，南部航務中心並未派員處理。

海巡署南部分署表示，此案搜救任務由國搜中心協同海巡署金馬澎分署全力協助搜救中，南部分署並沒有派員出勤。（編輯：戴光育）1081122