金鼎投信結構債案 張平沼等更審改判無罪

（中央社記者劉世怡台北28日電）金鼎證創辦人張平沼等3人被控涉金鼎投信結構債案，一二審均遭判有罪，經最高院發回，台灣高等法院更一審今天認定，尚屬合理商業判斷，難認違法，改判無罪，全案可上訴。

根據法院判決，張平沼民國94年初時，將金鼎投信經理的債券型基金所持有的結構債出清，但因一次出清可能造成約新台幣5、6億元虧損，便將金鼎投信持有的結構債，以帳列成本賣斷給張平沼家族所持有包括競遠等5家投資公司，再由金鼎證全額承作附賣回交易。

當時擔任金鼎證董事長的陳淑珠明知競遠等5家投資公司資力不足，且結構債面額85.6億元，但實際價值遠低於面額，仍然指示前金鼎證副總房冠寶全額承作附賣回交易（RS），使金鼎證損失1億餘元。

陳淑珠另在開發金控95年間意圖併購金鼎證券時，為鞏固經營權，不顧公司人員反對，由前金鼎證副總房冠寶執行，以增加附賣回交易融資2.5億元給張平沼家族的投信投資公司，套取資金後再由陳淑珠收購金鼎證股權，取得過半席次董事。

一審法院於99年間宣判，審酌被告等人犯罪所得均逾億元，依證交法規定量處重刑，判張平沼7年6月、陳淑珠8年6月、房冠寶則被判8年4月；二審法院於103年間宣判，仍判3名被告相同刑度，案經最高法院於104年11月撤銷發回更審。

高院更一審今天認定，金管會的「三大鐵律」中「不可讓基金受益人受損」「若有損失由投信公司股東自行吸收」等，決策過程違反組織法，又明顯悖於投資常規、國際慣例，且與公司法規定未合，屬不具法律上拘束力的行政指導。

更一審指出，三大鐵律不足以引為張平沼等人違背職務的依據，張平沼等人所為經專業經理人評估，且無明顯悖於交易常規之處，尚屬合理商業判斷，難認有違背職務；附賣回交易（RS）是質屬融資，不用於年度財務報表評估價值減損，如有認列，僅是基於會計穩健原則的保守預估，非實際損害，且本案金鼎證券公司最終因操作交易而獲有1億餘元的利差。

更一審認定，金鼎投信公司以公司自有資金承擔處理結構債所生損失，難認張平沼等有將損失轉嫁金鼎證券公司，以規避金鼎投信公司股東責任的不法意圖，因此改判張平沼等3人無罪，全案可上訴。（編輯：李亨山）1081128