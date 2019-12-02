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首頁 / 社會

中油在建工程工安致死 連3年發生

最新更新：2019/12/02 13:10

（中央社記者張雄風台北2日電）台北港區內昨天下午承包「中油觀塘煤氣接收工程」包商進行沉箱儲存作業時發生意外，造成3名移工死亡。據統計，近3年中油在建工程每年皆發生1起工安致死意外。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉告訴中央社記者，昨天事發後已請新北市勞動檢查處做檢查，並要求停工，後續會再做詳細調查，包含為何會發生斷裂、移工是否有穿救生衣等，都需要先確認狀況後，才能做後續的矯正預防及改善措施。

鄒子廉說，一般而言，沉箱在放置的過程應該是非常慢的速度在進行，目前還在尋找事故發生原因，「關鍵因素不找出來，再怎麼檢查也沒用」；至於是否開罰，鄒子廉則語帶保留，表示需要確認調查結果後才能再對外說明。

鄒子廉說，就他印象所及，過去並未發生過因沉箱作業致死的意外，目前類似的工程都在港口附近，如台中港、興達港等，也會針對類似的工作類型做細部的討論，若有必要會再請事業單位檢討安全措施。

日前鼎元光電科技公司發生菲律賓移工遭「氫氟酸」噴濺致死的事故，又發生沉箱事故造成移工死亡，鄒子廉說，今年移工職災狀況的確偏高，對於移工的安全衛生部分需要再檢討，包含營造工程、製造業等，都會持續加強檢查。

此外，中油過去於在建工程也曾有職災的紀錄，根據勞動部統計，近3年每年1起，民國106年台中港西碼頭液化石油天燃氣儲存槽發生越南籍移工遭強風吹落40公尺高槽體，送醫不治；107年台中梧棲區臨港路天然氣管線施工造成1死1傷，今年則是沉箱事故導致3名移工喪命。（編輯：葉俐緯）1081202

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