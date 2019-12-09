北市四面佛廟縱火案 債務官司糾紛起因

（中央社記者黃麗芸台北9日電）29歲李姓男子因和台北市林森北路四面佛廟的陳姓廟公有債務糾紛而在網路互嗆，心生不滿的李男便教唆鄭姓友人於7日到四面佛廟縱火，警方循線追查逮捕2嫌，今天下午依法送辦。

北市警消7日上午8時40分許獲報，指位於林森北路400多號一棟大樓發生火警，派出大批消防車、救護車及逾百名消防員到場灌救，救出134人、疏散500人，經查起火點在一樓，並燒毀四面佛廟等3戶，造成家具、佛具、裝潢及11輛機車燒毀，毀損面積約200平方公尺。

台北市警察局中山分局今天下午召開破案記者會，偵查隊隊長吳坤財表示，案發當天獲報後，立即派員趕赴現場，發現四面佛廟及鄰旁藥局現場火勢猛烈，造成店家不少財損，事後經員警現場查訪附近居民，有目擊者稱曾見一穿著雨衣和戴安全帽的不明人士進入廟內又離開，隨即就發生火災。

經警消現場勘查和過濾現場周邊監視器畫面，初步判定此案是人為縱火，緣起於李男和29歲陳姓廟公先前疑因債務糾紛而在網路上互嗆，兩人於107年也有官司訴訟，心生不滿的李男便以新台幣1萬元的代價教唆29歲鄭男縱火，李男則負責把風。

根據警方調查了解，鄭男7日上午6時徒步至案發地點附近的永盛公園，隨即在防火巷內著裝雨衣和提汽油桶到四面佛廟犯案，隨後搭計程車離開到北市萬華區繞行和丟棄犯案雨衣，再徒步到捷運站搭車到西門町站後離去。

專案小組經掌握相關事證後，昨天分別於北市文山區逮捕鄭男、新北市新莊區逮捕李男，全案詢後於今天下午依公共危險罪嫌移送台北地檢署複訊。（編輯：方沛清）1081209