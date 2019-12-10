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國道1號火燒車2死1傷 檢察官相驗家屬無意見

最新更新：2019/12/10 20:07

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）國道中山高速公路北上45公里處，凌晨發生一起死亡車禍，造成貨櫃車司機歐姓男子受傷，歐男妻女2死的慘劇，家屬表示，歐男仍在救治中，至於詳細情況則不清楚。

國道公路警察局勤務指揮中心於凌晨3時53分接獲通報，在國道1號中山高速公路北向45公里林口爬坡道，發生一起貨櫃車撞上前方聯結車的事故，40歲的貨櫃車歐姓駕駛飛出車外，貨櫃車的車頭則起火燃燒，歐男的妻女受困車中逃生不及不幸身亡，歐男目前仍在加護病房插管救治中。

歐姓駕駛的父親接獲消息，立即從南部北上，在前往林口長庚醫院探視傷重的兒子，傍晚則抵達桃園殯儀館看看媳婦及孫女，對於家人的狀況不願多談，僅低調表示，歐男仍在醫院救治中，至於兒子為何帶妻小一起上班，歐父則說不清楚。

而遭到追撞的聯結車駕駛郭男，上午前往國道公路警察局泰山分隊製作筆錄時表示，當時只發現後方車輛不斷靠近，最後就撞上聯結車後方，歐男在噴出車外後看見車頭起火，更激動的大喊老婆與小孩還在裡面，但火勢猛烈燃燒無法靠近。

警方表示，歐男為嘉里大榮貨運的靠行司機，警方事後抽血檢測未飲酒，但撞擊時的強烈力道，加上疑似未繫上安全帶，導致歐男當場噴飛車外，隨後也送往長庚醫院急救。

桃園地方檢察署晚間也率領法醫前往殯儀館相驗死者，歐姓男駕駛家屬、歐男的邱姓妻子家屬在指認後都表示沒意見，至於前車的郭姓駕駛目前未列被告。（編輯：方沛清）1081210

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