未查證指牙醫性侵判刑 東森電視及記者賠5萬

（中央社記者劉世怡台北12日電）陳姓牙醫涉以按摩棒插入女友尿道，被依傷害罪判刑1年確定，他不滿東森電視公司報導，指他性侵判刑遭通緝，提告求償，二審今認定未盡查證，判電視公司及記者連帶賠償5萬元確定。

全案緣於，檢方起訴指控，陳男於民國98年11月8日，趁女友服用藥物後，以按摩棒插入女友尿道並不慎讓按摩棒前段斷裂膀胱內，女方疼痛出血，透過手術取出。陳男後來於網路上發表文章，公布女子姓氏、生理特徵及2人交往時的性愛習慣，女子報案提告。

一審法院認定陳男行為，涉犯傷害及乘機性交罪，從重依乘機性交罪判刑3年6月，二審也同樣認定，從重依乘機性交罪判刑5年6月，經最高法院發回。

高院更一審於104年8月間認定陳男為追求快感，犯後無悔意，以言語刺激女方致自殺身亡，雖與女方繼承人和解，依傷害罪判刑1年，乘機性交罪部分改判無罪，全案確定。

陳男不滿東森電視公司在105年5月3日的新聞報導，指他『性侵判刑』屢傳不到遭通緝，明顯與事實不符，且使一般大眾誤認，提告求償新台幣100萬元。

一審法院駁回陳男求償，陳男不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理，合議庭認定，陳男判刑結果，為公開資訊，記者應無難以調查求證，明顯未盡合理查證義務，應負侵權賠償責任，審酌影音媒體的傳播態樣、陳男名譽權受侵害程度，判東森電視公司及記者連帶賠償5萬元，全案確定。（編輯：張銘坤）1081212