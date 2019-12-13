佯稱仲介幫賣靈骨塔位 詐騙集團不法獲利2千萬

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化檢方今天宣布破獲李姓男子為首的詐騙集團；檢方指出，李男等人尋找購買多個靈骨塔位想要脫手的民眾，佯稱有管道可販賣塔位但需先繳交費用，李男等人不法獲利約2000萬元。

台灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官葉建成接受媒體聯訪時說，李男等人涉犯詐欺、洗錢等罪，訊後向台灣彰化地方法院聲請羈押獲准。

檢方指出，李男等人鎖定60歲以上、曾購買多個靈骨塔位想要投資牟利卻套牢的民眾，打電話佯稱有仲介管道可以幫忙找買家買靈骨塔位，等到被害人信以為真，再以需要購買納骨罐或是需繳納稅金為由，要求對方匯款進特定的銀行帳戶。

檢方表示，李男等人自民國106年10月起開始行騙，累計不法獲利約新台幣2000萬元，被害人約有10多名，其中有人被騙金額高達1000萬元。

彰化地檢署檢察官楊聰輝等人率領彰化縣警察局刑警大隊等單位，前往李男等人位於台中市、彰化縣及嘉義市的住所及辦公室等17處地點搜索，拘提李男在內的13名犯嫌到案，同時取得教戰手冊等證物。

檢方說明，李男及李姓女子、張姓男子等3人為詐騙集團首腦，檢察官認為3人涉犯刑法詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌，且有勾串共犯及證人之虞向法院聲請羈押，法院裁准，其餘被告則以2萬至10萬元不等交保。（編輯：李錫璋）1081213