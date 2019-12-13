跨區破獲環保犯罪集團 最高處1500萬罰金

行政院環保署13日表示，歷時3個月跨區追查，成功擒獲以李嫌為首的環保犯罪集團，其犯行包含在新竹關西棄置廢氫氟酸、新北樹林區及林口山區等處非法排放廢酸洗液等。圖為該集團在林口山區違法棄置疑似集塵灰、污泥、廢液及破損貝克桶等。（環保署提供）中央社記者張雄風傳真 108年12月13日

（中央社記者張雄風台北13日電）行政院環境保護署今天表示，透過跨區聯合追查，歷時3個月成功破獲環保犯罪集團，犯嫌將面臨1年以上5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金，並繳回犯罪所得700萬元。

環保署發布新聞稿表示，歷時3個月跨區追查，已一舉擒獲以李姓嫌疑人為首的環保犯罪集團，其犯行包含新竹縣關西鎮棄置7桶廢氫氟酸、新北市樹林區、林口山區等處非法排放廢酸洗液等。

今年9月，環保署環境督察總隊北區環境督察大隊陸續接獲新竹縣、桃園市及新北市通報棄置廢氫氟酸、廢溶劑及廢污泥等環保犯罪案件，為此邀集包含新北市、桃園市、新竹縣環保局組成專案小組。

專案小組10月14日查獲廢氫氟酸塑膠桶為陳姓嫌疑人及劉姓嫌疑人等兩人所棄置，並追查到廢氫氟酸來自桃園市新屋區一處鐵皮屋，發現為追緝中環保犯罪集團首腦李嫌所承租使用。

進一步比對資料，發現李嫌另於6月犯下新北市樹林區田尾街非法排放廢酸洗液一案，為擴大追緝，專案小組再邀請新北市、桃園市環保局與警察局加入，發現集團在新北市林口山區持續進行非法棄置行為。

小組人員9日發現李嫌正指揮一輛運送廢液卡車準備排放，隨即由保七總隊第三大隊當場逮捕，並於現場查獲裝滿的10桶廢液；現場查扣挖土機、山貓、堆高機、卡車等作業機具及相關事證。

經對首腦李嫌聲請新竹地方法院羈押禁見獲准，其餘犯嫌共繳回犯罪所得達700萬元，後續將面臨1年以上5年以下有期徒刑，及併科1500萬元以下罰金；現場已進行掩埋面開挖作業，由環保署採集廢棄物送驗，確認廢棄物特性，以釐清後續清理責任。（編輯：管中維）1081213