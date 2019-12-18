洗劫9旬老婦害命 3嫌二審仍判無期徒刑

（中央社記者蕭博文台北18日電）新莊90歲李姓老婦和女兒遭房客林昆鋒夥同友人洗劫財物，李婦因口鼻、頸部遭綑綁窒息死亡，女兒幸免於難。高院今天依強盜殺人罪，判處林男、張宥和、彭奕皓無期徒刑。

台灣高等法院新聞資料指出，林昆鋒寄居李姓母女新北市新莊區家中10餘年，因缺錢花用且不滿常被懷疑偷錢，民國107年7月24日與張宥和、彭奕皓謀議，以餵食安眠藥後進行綑綁再行搜刮財物方式強盜李姓母女。

107年7月26日，林昆鋒讓李姓母女服下安眠藥，等李姓母女昏睡後，以手機聯絡張男、彭男入內，再以童軍繩綑綁固定李姓母女，並以毛巾、膠帶封住嘴巴，搜刮財物得手現金新台幣2萬2000元、提款卡、金戒指等財物。

李姓老婦因頸部、嘴巴遭外力壓迫，引起阻斷頸部血管而缺氧窒息死亡，老婦女兒經送醫治療幸免於死。

一審新北地方法院依強盜殺人罪判處林昆鋒等3嫌無期徒刑，褫奪公權終身。

案經被告、檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，一審認定林昆鋒等3人對老婦女兒只有強盜而無殺人故意並不恰當，因此撤銷改判。

二審認為，林昆鋒等3人無重大暴力犯罪前科，但林男與被害人同住10餘年，相互照料，情同親屬，審酌3人惡性非輕，考量被害人家屬意見、人權保障及社會秩序維護等情狀，均量處無期徒刑，並褫奪公權終身，希望以最長監禁教化使3人深入反省，調整行為，全案仍可上訴。（編輯：方沛清）1081218